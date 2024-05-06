نفذتها كتائب القسام امس بصواريخ “رجوم”.. ارتفاع حصيلة قتلى عملية موقع كرم أبو سالم الى 4 جنود

رفح – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي رابع في عملية القصف التي نفذتها كتائب القسام، أمس الأحد، ضد موقع “كرم أبو سالم” العسكري، شرق رفح.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن جنديًّا رابعًا قُتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس في عملية موقع كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الجندي القتيل يدعى ميشيل روزال (18 عامًا)، من لواء “الناحال”، وقتل متأثراً بإصابته في القصف على موقع كرم أبو سالم.

وأمس الأحد، اعترف الاحتلال بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، بقصف كتائب القسام موقع كرم أبو سالم العسكري.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بمقتل: رؤوفين مارك مردخاي أسولين (19 عاما)، عيدو تيستا (19 عاما)، وكلاهما من كتيبة “شاكيد” في لواء “جفعاتي”، وتال شافيت (21 عاماً) من الكتيبة 931 في لواء “ناحال”.

ووفق المعلومات التي سمح جيش الاحتلال بنشرها، فإنه حتى اليوم اعترف رسميا بمقتل 612 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، فيما تؤكد مصادر المقاومة أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مسؤوليتها عن قصف موقع “كرم أبو سالم” العسكري. مؤكدة إيقاع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى.

وصرحت كتائب القسام بأن مجاهديها “دكوا مقر قيادة العدو وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، برشقة صاروخية من طراز رجوم، وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح”.