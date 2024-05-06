أسوة بجرائمه التدميرية في غزة.. جيش العدو يدمر البنية التحتية في مدينة طولكرم ومخيمها بالضغة/ فيديو

دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في عدة مناطق بمدينة طولكرم، ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدة شبان في بلدة دير الغصون.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 50 آلية عسكرية ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، قد اقتحمت المدينة، فجر اليوم الاتنين، من محوريها الغربي والجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وتحديدا الشرقية والغربية والشمالية ووسط ميدان جمال عبد الناصر، قبل أن تتوجه إلى مخيم طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال المخيم من مداخله كافة، عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به، ودورياتها الراجلة في حاراته، وفرضت منعا للتجوال، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وقد شرعت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع حارات المخيم، وشملت حارات المدارس عند مدخل المخيم الشمالي، والحمام، والشهداء، والسوالمة، والمربعة، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من مركبات وجدران، ومداخل عدد من المنازل والمحلات التجارية، في الوقت الذي عزلت الحارات عن بعضها البعض بشكل كامل.

وجرفت جرافات الاحتلال الشارع الأمامي لمقر المقاطعة في الحي الشرقي المحاذي لأحد مداخل المخيم، ما تسبب في دمار وتخريب للبنية التحتية في المكان.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من التواجد على مداخل المخيم، وقامت بطردهم من المكان، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم وقامت بتفتيشها بحثا عن من تدعي أنهم مطلوبون.

وأعلن محافظ طولكرم تعليق الدوام اليوم الاثنين في مؤسسات المحافظة، بسبب الوضع الراهن الذي تشهده المدينة ومخيمها.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وسط تكثيف الاستهداف لمدينة طولكرم ومخيماتها وإصابة سيدة بشظايا رصاص الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم، خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وأصوات انفجارات، وذلك بالتزامن مع اقتحام لجرافات الاحتلال أزقة مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم وفرضت طوقا عسكريا في محيطهما، وجرفت البنية التحتية في العديد من الشوارع.

واقتحمت آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى شارع دوار العليمي “المحاكم”، باتجاه شارع السكة، ودوار اكتابا شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

واقتحمت قوة عسكرية ثانية خرجت من حاجز “عناب” العسكري شرق المدينة، بلدة عنبتا وسارت باتجاه دوار بلعا، متجهة صوب مخيم نور شمس.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.

وجرفت جرافات الاحتلال مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.

وتصاعد الدخان بعد استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم نور شمس، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في عدد من محاور المخيم.

ولاحقا؛ دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة قوامها عشرات الآليات وأربع جرافات ثقيلة الى مدينة طولكرم، من المحور الغربي، وسط المدينة، وجابت ميدان جمال عبد الناصر، والأحياء الشرقية والشمالية المؤدية الى مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه من كافة مداخله.

ودوت أصوات انفجارات وإطلاق كثيف للأعيرة النارية وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم وضاحية ذنابة.

تغطية صحفية: جرافة لجيش الاحتلال تجري عمليات تخريب قرب مخيم طولكرم pic.twitter.com/Lij0c1BrzY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 6, 2024

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تتواجد بشكل مكثف في حارة أبو الفول بمخيم طولكرم، وسط الاقتحام المستمر لطولكرم منذ الليلة الماضية". pic.twitter.com/9m3pMbxbh3 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 6, 2024