“الملتقى الطلابي الاردني لدعم المقاومة” يدعو السلطات المعنية للإفراج عن نشطائه المعتقلين

5 مايو، 2024

عمان – قدس برس

استنكر “الملتقى الطلابي لدعم المقاومة” (تجمع طلابي أردني)، استمرار اعتقال اثنين من نشطاءه منذ الـ 28 من نيسان/أبريل الماضي، وبحسب الملتقى فإن اعتقالهم جاء على “خلفية الحراك الطلابي الداعم لأهلنا في غزة”.

وقال بيان صدر عن الملتقى، اليوم الأحد، إن الطالبين المعتقلين هما محمد الخطيب (الجامعة الأردنية – حكومية)، وإبراهيم العلاري (الجامعة الهاشمية – حكومية)، وطالب “السلطة السياسية بالإفراج الفوري عنهم… ونطالبها بالكف عن التضييق على الطلبة، وإيقاف عملية الاستدعاءات التي تطال عشرات الطلبة في مختلف الجامعات الأردنية” بحسب ما أورده البيان.

وأكد البيان على أن “هذه الاعتقالات لن تزيد الحركة الطلابية إلاّ إصراراً على الاستمرار في الحراك الداعم لغزة ومقاومتها الشامخة الصابرة، وأن عهد الخوف والذل قد ولّى”.

وقد حيا “الملتقى الطلابي الأردني” الحركات الطلابية في أنحاء العالم كافة، “وندعوهم إلى مواصلة حراكهم المؤثّر”، مشيرا إلى أن تضييق الأجهزة الأمنية على الطلاب الأردنيين “يأتي بالتوازي مع الحراك الطلابي المتصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال مصدر في “الملتقى الطلابي” إن الطالبين المعتقلين قد تم إيقافهما وتوجيه تهمة الـ “تحريض” لهما، ويُتَعَامَل معهما عبر “وحدة الجرائم الإلكترونية” في الشرطة الأردنية.

5 مايو، 2024

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