إصابة 4 جنود إسرائيليين في قصف لكتائب القسام، اليوم الاحد، لموقع كرم أبو سالم في غلاف غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، إصابة 4 جنود وصفت جراحهم بالخطرة، إثر سقوط قذائف صاروخية في موقع “كرم أبو سالم” بغلاف غزة الجنوبي.

وذكرت القناة /13/ العبرية إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء قذائف الهاون، التي أطلقت على موقع قرب كرم أبو سالم.

وأكدت /إذاعة الجيش الإسرائيلي/ إطلاق نحو 10 قذائف هاون من منطقة رفح تجاه كيبوتس كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وأعلنت كتائب “القسام”،الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الأحد، أنها قصفت “حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات.

من جهتها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن حادثا غير عادي في كرم أبو سالم “إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ضحايا”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث في كرم أبو سالم خطير، وهناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين، مشيرة إلى أن سلاح الجو يشن غارات على مناطق في رفح ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

من جهتها، قالت يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.