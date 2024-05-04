حاملاً رسالة من السنوار.. وفد حماس وصل اليوم السبت إلى مصر بـ”روح إيجابية”، بعدما وصلها امس مدير المخابرات الامريكية

أعلنت حركة حماس، امس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة اليوم السبت (وصل بالفعل) لاستكمال المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، فيما كشفت مصادر أمنية في القاهرة وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز للمشاركة في المفاوضات.

حيث قالت حركة حماس في بيان: “في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجه السبت 4 مايو/أيار 2024، وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات”.

وأضافت: “إذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”.

وتابعت: “عازمون مع قوى المقاومة الفلسطينية على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

يأتي ذلك فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن مفاوضات التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول أمريكي مساء امس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد بإحراز تقدم في محادثات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لكن ما زالت تنتظر سماع المزيد في هذا الصدد.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهوداً حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.

انتظار رد حماس

وفي تل أبيب، يواصل الاحتلال الاستمرار في انتظار جواب حماس حول الخطوط العريضة للاقتراح الأخير لصفقة التبادل الذي تمت صياغته في تل أبيب بحضور وفد مصري الأسبوع الماضي.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن تل أبيب وجّهت إنذاراً لحركة حماس بأن أمامها أسبوعاً للرد على المقترح الأخير، وإلا ستبدأ بعملية عسكرية لاجتياح مدينة رفح.

ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع.

وأعربت تل أبيب لأول مرة في الاقتراح الجديد عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات.

وتضمن الاقتراح الجديد الاستجابة لمطالب حماس الأساسية، مثل الاستعداد لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بالكامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يعبر القطاع، والاستعداد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية.

وفد حماس يحمل رسالة من السنوار

وفي التفاصيل، أكدت حركة حماس أنها سترسل وفدها اليوم السبت إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. جاء ذلك في بيان للحركة مساء اليوم ورد فيه: “وإذ نؤكّد الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بهذه الروح نفسها للتوصل إلى اتفاق”.

وشدد البيان ذاته: “إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بالكامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

وقبل تأكيد الحركة إرسال وفدها علم ت جريدة “العربي الجديد” أن وفد حركة حماس سيحمل معه رسالة من رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، تتضمن رداً على نقاط محددة طلبتها القاهرة خلال الاتصالات الأخيرة، وطلبت رداً واضحاً من السنوار بشأنها بعدما حاولت القاهرة تقريب وجهات النظر وتجسير الخلافات بشأن الموقف من وقف إطلاق النار الكامل والدائم.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن إجمالي ما طرح من أفكار خلال الساعات الماضية يحمل صيغاً متطورة وتلقى قبولاً مبدئياً للتفاوض بشأنها شريطة جدية الجانب الإسرائيلي، وذلك في وقت وصل فيه قبل وفد حماس مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة اليوم الجمعة من أجل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر قيادي في حماس، لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمه، إنه رغم التجاوب الكبير الذي أبدته الحركة من الأطروحات الراهنة، لايزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على إفشال الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة. وأوضح المصدر أنه في حين طرحت أفكار حول الوقف الدائم لإطلاق النار خلال المرحلة الثانية من الورقة المطروحة، رفض نتنياهو تلك الأفكار، متمسكاً بباب مفتوح لشن عمليات عسكرية متقطعة واقتحامات على غرار ما يحدث في الضفة الغربية، وهو الأمر المرفوض بالكلية.

وشدد على أن المقاومة لن توقع إلا على اتفاق يقضي وينص بوضوح على وقف كل العمليات العسكرية في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال وهذه هي الرسالة التي شددت عليها وتتمسك بها قيادة حماس والمقاومة في قطاع غزة. وقال القيادي في الحركة، إن نتنياهو لا يزال يركز جهوده على اتفاق يحرره من جزء من أزمته ويسمح له بمزيد من الوقت، بحيث يضمن إطلاق سراح الأسرى المدنيين فقط والمجندات.

وأشار المصدر إلى أن الحركة تلقت إشارات بأن نتنياهو غير عابئ بمصير الأسرى العسكريين، وأن هناك تخطيطاً لديه ولدى وزرائه المتشددين لاعتبار هؤلاء “ضحايا حرب”، للهروب من دفع ثمن مرتفع لتحريرهم، وهو ما يجعل الحركة متحسبة لكل السيناريوهات، لكنها في النهاية لن تقبل إلا بوقف إطلاق للنار، على حد تعبير المصدر.

في المقابل، قال مصدر مصري لـ”العربي الجديد”، إن القاهرة استطاعت الوصول إلى صيغة مرضية بشأن مسألة وقف إطلاق النار، وتم عرضها على الجانبين، وقبلتها حماس مبدئياً مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها.

أمريكا تطلب من قطر طرد قادة “حماس”

سبوتنيك عربي

وقد أفادت تقارير أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة قطر، “طرد” قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت في رفض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤول مطّلع، أن “وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سلّم هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشهر الماضي”.

وذكرت الصحيفة أيضا أن “المسؤولين في قطر، التي تستضيف القيادة السياسية لحركة حماس بناء على طلب من واشنطن، منذ عام 2012، كانوا يتوقعون أن يحدث ذلك منذ أشهر، وفقا لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الأمر”.

وأمس الجمعة، وصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) بيل بيرنز، إلى القاهرة، تزامنا مع وصول وفد من “حماس”، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.

صحيفة عبرية: حماس وافقت على المقترح المصري

وزعمت يديعوت احرونوت العبرية إن حركة حماس رضيت وقبلت بالمقترح المصري المعروض عليها وعلى اسرائيل، وطالبت بضمانات أمريكية موثوقة.

وأضافت الصحيفة أن حماس حصلت على وعد أمريكي بأن الهدنة المؤقتة سيتحول لوقف إطلاق نار دائم.

من جانبه قال موقع والا العبري إن وفداً من حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت لتقديم إجابة رسمية نيابة عن الحركة بشأن الاقتراح المصري بشأن صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الرد الرسمي، ولاحظوا من المؤشرات التي لديهم، إن حماس ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب، لكنها ستضع شروطا صارمة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطالب بهم بالمقابل”.

وتابع الموقع أن”رد حماس من المتوقع أن يكون “نعم”، ولكن يتضمن شروطا صعبة للغاية، وعلى حد قول مسؤول اسرائيلي فإن حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية”.

وقال المسؤول “إنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبهم مع القليل من المرونة”.

ضمانات أمريكية لإقناع حماس بالتوقيع

وقالت مصادر لـ”عربي21″، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشهد تحولات مثيرة وغير مسبوقة، قد تفضي إلى اتفاق وشيك، وسط معلومات عن ضمانات أمريكية لإقناع “حماس” بالتوقيع.

وقال مصدر لـ “عربي21″، إن الجولة الأولى من المفاوضات انطلقت ظهر السبت، في مقر المخابرات المصرية، في القاهرة، بحضور وفد حماس والوفد القطري والمصري والأمريكي.

وأكد المصدر أنه حال تطورت الأمور سيتم إحضار الوفد الإسرائيلي بشكل مستقل لمحاولة إنجاز الاتفاق المرتقب، والذي يشمل تبادلا للأسرى والمحتجزين في إطار ثلاث مراحل متتالية.

مصدر آخر قريب من المفاوضات صرح لــ”عربي21” أن حركة حماس حصلت على ضمانات بخصوص وقف إطلاق النار دائم في غزة، مقابل توقيعها على وقف الاتفاق.

وقال المصدر، إن حماس حصلت على ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب بشكل دائم، وانسحاب “الجيش الإسرائيلي” من قطاع غزة بحلول نهاية المرحلة الثالثة من الاتفاق المرتقب، مشيرا إلى أن الحركة قد تكتفي بهذه الضمانات، على اعتبار أن أي تعهد إسرائيلي واضح ومعلن في هذا الموضوع قد يفجر الصفقة لاعتبارات إسرائيلية داخلية محضة لها علاقة باستمرار الحكومة الحالية.