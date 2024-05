الطلبة الامريكان الرافضون للعدوان الصهيوني على غزة يرفعون علم فلسطين فوق سارية طويلة وسط جامعة جورج واشنطن/ فيديو

واشنطن 3-5-2024 وفا- رفع الطلبة المعتصمون داخل جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية واشنطن، علم فلسطين على سارية طويلة وسط الجامعة، تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة، ومماطلة إدارة الجامعة في تلبية مطالبهم بوقف الاستثمارات في دولة الاحتلال وقطع العلاقات مع مؤسساتها التعليمية.

وقد تعالت الصيحات والهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني أثناء رفع العلم داخل الجامعة في تحد ومواجهة جديدة مع إدارة الجامعة التي تهدد بإخلاء الجامعة بالقوة وفض الاعتصام.

وتتصاعد المظاهرات الرافضة للحرب على غزة التي انطلقت في كبرى الجامعات الأميركية منذ أكثر من أسبوعين، لتصل إلى أكثر من 120 جامعة ومعهد في أميركا، وذلك رغم التحذيرات التي تطلقها إدارات هذه الجامعات بالتعاون مع الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات اعتقال وتوجيه تهم للطلبة.

وتمتد هذه الاحتجاجات والاعتصامات في حرم الجامعات من كاليفورنيا غربا، إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، مثل: تكساس، وأريزونا، ضد الحرب على قطاع غزة، والمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل، أو شركات على ارتباط بها.

ونقلا عن وسائل إعلام، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى ما يزيد عن 2000 معتقل، حيث انتشرت الشرطة الأميركية في عدد من الجامعات، ونفذّت عمليات توقيف جديدة، بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس، ونيويورك، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للحرب على غزة.

جدير بالذكر ان ادارة ترامب كانت قد أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي كان يعلوه العلم الفلسطيني، ولايزال هذا المكتب مغلقا في عهد بايدن الخرف، ولكن طلبة امريكا الاحرار اعادوا رفع هذا العلم في مختلف جامعاتهم.. شكراً

معركة “رفع العلم”.. حرب الرموز داخل جامعات أميركا

ومع استمرار احتجاجات الطلاب في مختلف الجامعات في الولايات المتحدة، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ظهرت معركة جديدة من نوع آخر وسط الجامعات وهي معركة “رفع العلم”.

وحسب صحيفة ” نيويورك تايمز” فقد رفع الطلاب العلم الفلسطيني على الساريات في مواقع مهمة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات وضعوه محل الأعلام الأمريكية.

وفي جامعة كاليفورنيا، أظهر مقطع فيديو ناشطا مؤيدا للفلسطينيين وهو يرفع العلم الفلسطيني على سقالة بجانب مبنى الجامعة، بينما حاول ضابط شرطة اعتقاله، وظل العلم الفلسطيني يرفرف في مكانه حتى صباح الأربعاء.

وظهر في مقطع فيديو على منصة “إكس”، 3 من طلاب إحدى الجامعات الأميركية وهم يرفعون علم فلسطين وسط عدد من زملائهم.

إنزال العلم الأميركي ورفع الفلسطيني

وأعرب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن غضبه من رفع العلم الفلسطيني في كلية نيويورك بدلا من العلم الأمريكي.

وقال آدامز للصحفيين أمس الاول الأربعاء: “هذا هو علمنا يا رفاق.. لا تستولي على مبانينا وترفعوا علما آخر.. ربما يكون ذلك جيدا بالنسبة لأشخاص آخرين، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي.”

وساعد المستشار المؤقت لجامعة نورث كارولينا، لي روبرتس، في إعادة العلم الأمريكي إلى قمة العمود في بولك بليس بالحرم الجامعي.

وكان ضباط الشرطة يرفعون العلم حتى بينما كان ضباط آخرون يرشون المتظاهرين برش الفلفل، وكان بعضهم يرشقون المياه وزجاجات المياه الفارغة على الشرطة، وفقا لصحيفة ديلي تار هيل الطلابية.

وقال روبرتس، بحسب ما نقلت الصحيفة: “إن إنزال هذا العلم ورفع علم آخر، بغض النظر عن العلم، فهذا يتناقض مع هويتنا، وما تمثله هذه الجامعة”.

وقد ساعدت إدارة شرطة نيويورك في رفع العلم الأمريكي في سيتي كوليدج في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي.

WATCH | The student movement at Harvard University raises the flag of Palestine an hour after the Dean of Student Affairs threatened to refer them to a disciplinary board ! pic.twitter.com/E9ZaXjXKcv

— Dr. Joe 𓂆🇵🇸 (@YousefAlsweisi) April 28, 2024