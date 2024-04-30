استشهاد الشاب حسن منسية جراء قيام جيش العدو بضربه والقائه من الطابق الرابع في بناية بمدينة الظاهرية جنوب الخليل

الخليل – استشهد مواطن فلسطيني بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

فقد افاد ربحي منسية، بان جيش الإحتلال، قد أعدم ابنه حسن – 21 عاما – بعد مطاردته والقاءه عن الطابق الرابع في بناية بمدينة الظاهرية جنوب الخليل.

واضاف منسية :” ما بين الساعة 2-3 من فجر اليوم، وحينما كان ابني في طريق عودته للمنزل، من مشغله في منطقة سومرة رفقة صديقه في العمل، قامت دورية لجيش الاحتلال باعتراض سيارته، قرب مستشفى الهلال الأحمر فنزل منها وهرب باتجاه بناية، وطارده الجنود، وقاموا بالقاءه عن الطابق الرابع”.

واضاف منسية:” علمنا بما حدث من صديقه الذي تم احتجازه من جيش الاحتلال، واخلى سبيله بعد تأكد الجيش من استشهاد حسن، حيث ذهب للبحث عنه، وقام باخبارنا بما حدث”.

وأشار منسية، الى انه تم نقل ابنه الى مستشفى دورا الحكومي، حيث اعلن عن استشهاده، ثم نقلت جثته الى مستشفى الخليل الحكومي، وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، والمنطقة الشرقية من المدينة، ومنزل عائلة الأسير سمير كوسا وأجرت عمليات تفتيش فيه.

وأفادت مصادر محلية باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال قرب دوار المسلخ شرق مدينة نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقلت الشابين عمرو عبد الله السدلة وأحمد مروان السدلة بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير في طولكرم أن وحدتها الخاصة استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال على حاجز “تسانعوز” العسكري

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسرى المحررين محمود عبد القادر أبو سليم ومحمد أحمد أبو سليم وصائب فهمي أبو سليم ومعتز سميح وهدان بعد أيامٍ من الإفراج عنهم بعد اقتحام منازلهم في بلدة رنتيس شمال غرب رام الله.

وبالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سيلة الظهر جنوب جنين، استهدف مقاومون القوات بعبوة محلية الصنع في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وجيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منطقة عيلة علي شرق بيت لحم، فيما اقتحمت جيش الاحتلال محيط مستشفى اليمامة ببلدة الخضر في المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.