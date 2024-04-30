أحد المنفذَيْن سائح تركي .. إصابتان في صفوف قوات العدو، اليوم الثلاثاء، بعمليتي طعن ودهس في القدس وجنين/ فيديو

فلسطين المحتلة – شهدت الضفة والقدس المحتلتين عمليتي مقاومة، ظهر اليوم الثلاثاء، 30 إبريل\نيسان 2024، اسفرت عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

ففي القدس، نفذ سائح تركي عملية طعن قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب الذي نفذ عملية الطعن قرب باب الساهرة، فيما انتشر جيش الاحتلال بشكل مكثف بعد إصابة أحد جنوده بالعملية.

واعتقلت قوات الاحتلال شباناً من محيط باب الساهرة بالقدس المحتلة بعد الاعتداء عليه، كما اقتحمت فندقاً في القدس المحتلة، قبل قليل

وأعلن الاحتلال أن التركي منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة حضر إلى البلاد يوم أمس الاثنين عبر الأردن.

وفي التفاصيل، ارتقى شاب تركي، ظهر اليوم الثلاثاء، في حارة السعدية بباب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد إصابته جنديًا إسرائيليًا بعملية طعن.

وذكرت مصادر عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة في رقبته، بعد طعنه من شاب في باب الساهرة، أُعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابات البلدة القديمة والمداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى، عقب عملية الطعن.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وداخلها وعلى مداخل المسجد الأقصى، واعتدت على المارة في طريق الواد بالبلدة القديمة بالمدينة.

كما أغلقت القوات شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة، وأوقفت حركة السير بالكامل في المكان.

وحلقت طائرة عسكرية في سماء البلدة القديمة بالقدس، بعد عملية الطعن في حارة السعدية بباب الساهرة.

أما صحيفة هآرتس العبرية فنقلت عن مصدر في شرطة الاحتلال قوله إن منفذ عملية الطعن سائح تركي الجنسية.

وذكرت مصادر عبرية أن منفذ عملية الطعن في القدس هو حسن سكالانان (34 عاماً).

وفي بلدة برطعة قضاء جنين، أصيبت مجندة إسرائيلية، في عملية دهس قرب مدخل القريبة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب باص على مدخل بلدة برطعة قرب جنين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو آثار الرصاص الكثيف صوب الباص، فيما انسحب منفذ العملية بسلام.

وتتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، والتي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين، ردا على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

وقبل يومين، أصيب جندي من جيش الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللها إلقاء عبوات ناسفة وحجارة.

وبحسب ما رصده مركز معلومات فلسطين “معطي” مؤخرا، فقد وقعت 8 أعمال للمقاومة في الضفة، بينها عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب عملية إلقاء عبوات ناسفة و4 مواجهات وإلقاء حجارة في مناطق عدة بالضفة، ومظاهرة واحدة.

مصادر عبرية: لحظة نقل الشرطي المصاب بالبلدة القديمة في القدس pic.twitter.com/NSmZesmPYB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024