الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2024 عن روايته “قناع بلون السماء”.

فاز الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2024 عن روايته “قناع بلون السماء”.

وقال رئيس لجنة التحكيم الروائي والناقد السوري، نبيل سليمان، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي في أبوظبي “اختارت لجنة التحكيم الكتاب الفائز من بين 133 عنواناً مقدماً كأفضل رواية منشورة باللغة العربية بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

وتسلمت رنا إدريس صاحبة دار الآداب ومقرها لبنان، الجائزة في أبوظبي نيابة عن خندقجي.

واختارت لجنة تحكيم الجائزة الرواية الفائزة من بين ستّ روايات بلغت القائمة القصيرة التّي أُعلنت في 14 فبراير الماضي. وتبلغ القيمة المالية للجائزة 50 ألف دولار أميركي، بينما يحصل كل من الكتّاب المرشّحين للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار.

القناع هو إشارة إلى “الهوية الزرقاء” التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم بمخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية متعددة الطبقات التي يميزها بناء الشخصيات، والتجريب واسترجاع التاريخ وذاكرة الأماكن، بحسب بيان الجائزة.

وباسم خندقجي روائي فلسطيني ولد في مدينة نابلس، عام 1983. درس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

كتب القصص القصيرة إلى غاية اعتقاله في 2004 حيث كان يبلغ من العمر 21 عاماً. أكمل تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس، حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

وأيضاً أكمل كتاباته داخل السجون. كتب العديد من المقالات الأدبية والسياسية وعن المرأة الفلسطينية التي ناضلت وضحت في سبيل قضيتها، وعن حركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وكتب أيضاً العديد من الدواوين الشعرية والروايات، أهمها: ديوان “طقوس المرة الأولى” (2010)؛ ديوان “أنفاس قصيدة ليلية” (2013)؛ رواية “نرجس العزلة” (2017)؛ رواية “خسوف بدر الدين” (2019)؛ رواية “أنفاس امرأة مخذولة” (2020)؛ ورواية “قناع بلون السماء” (2023).