قدموا التعازي له باستشهاد أبنائه وأحفاده.. هنية يستقبل اليوم عدداً من النواب والشخصيات الأردنية في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب الأردني، وبعض الشخصيات الأردنية، خلال زيارته إلى مدينة إسطنبول.

وقال بيان لحركة حماس عبر منصة تلغرام، إن هنية “استعرض خلال اللقاء التطورات السياسية والميدانية” المتعلقة بالحرب على قطاع غزة و”الجرائم الإسرائيلية في الضفة والقدس وداخل سجون الاحتلال”.

كما أكد هنية “المسؤولية المشتركة في مواجهة هذا العدوان المتصاعد ومخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيرها في الترحيل كأحد الحلول في الضفة والقطاع”.

وشدد على أن “هذا الأمر لا يمكن أن يقبل أو يسمح به شعبنا ومقاومته أو أي من مكونات أمتنا”.

وقال إن “الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية”، مشيدًا بـ”حالة التضامن التي يلمسها شعبنا من الجماهير الأردنية التي تعبر عن نفسها دوما وتؤكد وحدة الشعبين”.

بدورهم، قدم النواب التعازي لهنية “باستشهاد أبنائه وأحفاده وشهداء غزة وفلسطين، معبرين عن اعتزازهم بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تقوم به غزة وأهلها من مواجهة الاحتلال سعيا نحو حرية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه”، وفق البيان نفسه

وشددوا على “موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتحت عنوان “الحرية والاستقلال لفلسطين”، احتضنت إسطنبول منذ الجمعة وعلى مدار 3 أيام، الدورة الخامسة لمؤتمر “برلمانيون من أجل القدس”، بمشاركة قرابة 600 برلماني من أكثر من 75 دولة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.