وسط مداهمات ومواجهات في عموم الضفة.. استشهاد الفتى خالد عروق برصاص العدو خلال اقتحام رام الله

رام الله – استشهد فتى، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها فجر اليوم الخميس مدينة رام الله.

وأكدت مصادر طبية أن الفتى خالد رائد عروق (17 عاما) ارتقى شهيدا عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي أم الشرايط في مدينة البيرة وداهمت أحد المنازل.

وقالت إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال العسكرية، وارتقى خلالها شهيد في رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل خالد رائد سليمان عروق (16 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأفادت مصادر محلية، أن جثمان الشهيد العروق سينقل إلى مدينة جنين حيث عائلته، وقد نعته سماعات المآذن في مدينة جنين ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وشهد مجمع فلسطين الطبي برام الله مسيرة حاشدة وهتافات غاضبة بعد الإعلان عن استشهاد الفتى خالد عرقاوي برصاص الاحتلال.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على فلسطين في أكتوبر\تشرين الأول الماضي، ارتقى 111 فلسطينيًا من مدينة جنين، و45 شهيدًا في مدينة رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وكانت قد سلمت قوات الاحتلال عائلة الأسير أيسر البرغوثي قرارا بهدم منزل عائلته، خلال اقتحام حي الطيرة بمدينة رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط في مدينة رام الله، وعاثت فيه خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم التميمي، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله، بينما أخضعت أفراد عائلته لتحقيق ميداني وقامت بتخريب وتحطيم محتوياته منزل عائلته.

مداهمات ومواجهات

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بعدة آليات عسكرية من محورها الغربي، والتي توجهت عبر شارع العليمي الى شارع نابلس، باتجاه محيط مخيم طولكرم.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة في شارع البنوك، في الوقت الذي داهمت مسجد بلال بن رباح على أطراف المخيم وقامت بتفتيشه، واعتقلت الحاج يحيى السيد أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر.

كما اعتقلت الشاب عمر اللبدي، عقب مداهمة منزلة في عزبة الجراد بالمدينة، كما كسرت كاميرات المراقبة في المنزل.

كما داهمت قوة عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الجنوبي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم، وتمركزت في محيط مسجد أبو بكر الصديق، قبل توجهها الى دوار السلام في المنطقة الشرقية في المدينة.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال، واستهدفت آلياته المقتحمة للمدينة بصليات من الرصاص، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة محمود أبو عيشة وهو من عزبة الجراد، أثناء تواجده في منزل جده نعيم عطير في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بعد مداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس بعدة آليات عسكرية، واعتقلت الشاب هلال أبو السعود، عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث في محتوياته.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة حيث تم استهدافها بعبوات محلية الصنع، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وأصابت شابا في قدمه، نقل على إثرها إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بيت دجن، وانتشرت في عدة مناطق بالبلدة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل فيها واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي جنين؛ استهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة جلبون شرق جنين بعبوات متفجرة، والتي تتعرض لاقتحام مستمر منذ عدة أيام.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى الجلمة، عربونة، عرانة، فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وداهمت أحيائها ونشرت فرق راجلة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، واندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي فقوعة وعربونة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وتمركزت في حي كفر سابا وخلة نوفل، وداهم جنود الاحتلال منزلين أحدهما يعود لعائلة اشتيوي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب ايمن النمورة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشنت حملة دهم وتفتيش في البلدة وتحقيق ميداني مع السكان.