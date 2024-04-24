كتائب القسام تبث رسالة أسير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفعل كل شيء لإعادته وبقية الأسرى إلى بيوتهم / فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

وجه أسير إسرائيلي محتجز لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، رسالة إلى حكومته طالبهم فيها بفعل كل شيء لإعادته وبقية الأسرى إلى بيوتهم.

وقال الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، في تسجيل مصور بثته كتائب القسام اليوم الأربعاء، موجها كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟”.

وأضاف “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل.. يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضتموها”.

وقال بولين الذي ظهرت يده اليسرى مبتورة، إن غارات سلاح الجو الإسرائيلي على غزة قتلت 70 أسيرا إسرائيليا اخرين، متسائلا: “ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟”.

وخاطبهم قائلا: “في الوقت الذي تعقدون حفلات الغداء مع عائلاتكم فكروا فينا نحن المعتقلين في جهنم تحت الأرض بلا طعام ولا ماء ولا شمس، وبدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة”.

ودعاهم لترك مناصبهم قائلا: “آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وتجلسوا في بيوتكم”.

وختم حديثه بتوجيه رسالة لعائلته طالبهم فيها بمواصلة حراكهم للضغط على حكومتهم، قائلا: “لا تتوقفوا حتى نعود جميعا إلى البيت بسلام”.

ويأتي هذا الفيديو بعد يومٍ واحد من كلمة مصورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد فيها أنه بات واضحًا وجليًا أن حكومة العدو تماطل وتتلكأ في الوصول إلى صفقة للتبادل وتحاول عرقلة جهود الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق النار وتمارس الكذب والتضليل على جمهورها فيما يتعلق بهذا الملف.