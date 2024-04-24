في تحدٍ ايراني لأمريكا .. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون، اليوم الأربعاء، الى طهران في زيارة علنية نادرة

24 أبريل,2024

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن وفداً من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حالياً، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، جواً على رأس وفد وزاري لزيارة إيران. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ويُشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي تدخل في تصنيعها.

وأفادت «رويترز» في فبراير (شباط) بأن إيران قدمت عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

ويُشتبه أيضاً بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من أن كلا البلدين نفى هذا الادعاء.

وتشير قاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية إلى أن يون سبق له العمل على توطيد علاقات كوريا الشمالية مع سوريا.

وكان ليون دور نشط في المعاملات المتزايدة بين كوريا الشمالية وروسيا؛ حيث قاد هذا الشهر وفداً لزيارة موسكو، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

24 أبريل,2024

مقالات ذات صلة

صمود المقاومة وثبات مواقفها يرغم حكومة نتنياهو على التنازل وطرح «أفكار» جديدة للتفاوض بشأن الأسرى

25 أبريل,2024

وسط مداهمات ومواجهات في عموم الضفة.. استشهاد الفتى خالد عروق برصاص العدو خلال اقتحام رام الله

25 أبريل,2024

في تصريحات مُثيرة.. الحية يعلن ان حركة حماس ستلقي سلاحها لدى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بحدود 1967

25 أبريل,2024

كتائب القسام تبث رسالة أسير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفعل كل شيء لإعادته وبقية الأسرى إلى بيوتهم / فيديو

24 أبريل,2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى