استشهاد الشابة ميمونة حراحشة، اليوم الاربعاء، بزعم اقدامها على طعن جندي صهيوني شمال الخليل/ فيديو

الخليل- استشهدت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن على الشارع الالتفافي قرب الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم لإطلاق النار على فلسطينية على الشارع الالتفافي قُرب مستوطنة “كريات أربع” شمال الخليل، وذلك بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وزعم الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن شابة فلسطينية أقدمت على طعن جندي إسرائيلي واصابته بجراح طفيفة على المفترق الالتفافي قرب مدينة الخليل، حيث تم إطلاق النار من قبل الجنود وقوات الأمن تجاه الشابة وإصابتها، وأعلن لاحقا عن استشهادها تأثرا بإصابتها الحرجة.

وقد استنفرت قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه فلسطينية شمال الخليل، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت حملة تفتيش واسعة في مركبات الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، ارتقت شابة فلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبها شمال الخليل.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشابة الفلسطينية، حاولت تنفيذ عملية طعن قبل أن يتم إعدامها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاما)، برصاص الاحتلال شمال الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على فلسطينية على الشارع الالتفافي قُرب مستوطنة “كريات أربع” شمال الخليل، وذلك بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وزعمت، أن شابة فلسطينية حاولت طعن أحد الجنود، حيث تم إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال وإصاباتها، وأعلن لاحقا عن استشهادها متأثرة بإصابتها الحرجة.

واستنفرت قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه فلسطينية شمال الخليل، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت تفتيشات واسعة في مركبات الفلسطينيين.

وباستشهاد الشابة حراحشة؛ ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر إلى 488 شهيدا وآلاف الإصابات.

وفي سياق منفصل، تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، حيث سجل يوم أمس، 16 عملًا مقاومًا، تخللها اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نارٍ وتفجير عبوات ناسفة ومواجهات وإلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال ومظاهرات.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 3 عملياتِ إطلاق نار استهدفت جنودَ الاحتلال وتفجير عبوتين ناسفتين و11 مواجهة ومظاهرة.

وشهدت جنين تفجير عبوة ناسفة واندلاع مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون، فيما شهدت طولكرم اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في كل من كفر اللبد وعنبتا.

كما شهدت نابلس اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات بتصدي المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات في محيط مخيم بلاطة شرقا، كما اندلعت مواجهات في كل من دير شرف وقصرة.

وشهدت بلدة عزون شرقي قلقيلية تفجير عبوة ناسفة في الشارع الاستيطاني الذي تمر منه مركبات المستوطنين وقوات الاحتلال.

فيما شهدت مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات، وتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيماتها، وارتقى على إثرها شهيد برصاص الاحتلال.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في كل من مخيم العروب وبلدة حلول وتخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.