5 آلاف مقاتل صمدوا في الشمال.. نيويورك تايمز: المقاومة تمتلك قوات عديدة فوق الأرض وتحتها في غزة

قال مسؤولون في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، امس الإثنين ، ان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها، وذلك وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

الصحيفة الأمريكية أوردت عن المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم أن هناك “ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال غزة”.

كما اعتبر المتحدث من استخبارات الاحتلال الإسرائليي أنه “من المرجح أن تظل حماس قوة في غزة عندما ينتهي القتال”.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن تل أبيب تعتقد أن “العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات”.

في السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم أن “الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة”.

اشتباكات عنيفة في الشمال

في غضون ذلك، تشهد مناطق عدة شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء وامس، اشتباكات عنيفة متواصلة منذ ساعات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ترافقت مع حركة نزوح جديدة.

وقال مراسل وكالة “الأناضول” في غزة إن مناطق عدة شمال القطاع تحولت إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية، حيث تشهد اشتباكات متواصلة منذ ساعات بين الفصائل والجيش الإسرائيلي.

كما شملت الاشتباكات تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط معبر بيت حانون (إيرز)، دون أن يتسنى على الفور معرفة الخسائر البشرية الناجمة عنها.

كما لفت المراسل إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي أدى إلى حركة نزوح جديدة للفلسطينيين من بلدة بيت لاهيا نحو مخيم جباليا شمال القطاع.

“القرار اتخذ”

امس الاول الأحد ، قال متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إن قرار اجتياح رفح قد اتُّخذ، “لتفكيك حماس وإعادة المخطوفين”، وفق زعمه.

ورغم أن الحرب منذ بدايتها، دفعت بأهالي القطاع جنوباً بزعم أنها “منطقة آمنة”، إلا أن القصف والدمار والقتل الإسرائيلي طال كل مناطق غزة وصولاً حتى إلى المعبر الحدودي مع مصر.

من جهته، حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، من إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح رفح، مؤكداً في الوقت ذاته على جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.

ودعا هنية في مقابلة مع الأناضول على هامش زيارته إلى تركيا، الدول الشقيقة مصر وتركيا وقطر وكل الدول الأوروبية وغيرها ذات الصلة المباشرة، إلى “التحرك من أجل لجم العدوان الإسرائيلي ومنع الدخول إلى رفح، بل ضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء العدوان”.

في سياق متصل، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، من تنفيذ إسرائيل تهديدات اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع، مما “يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي”.

وقالت الوزارة، في بيان: “نحذر من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية”.

كما تابعت: “انهيار منظومة العمل الصحي سيعرّض المئات من السكان لخطر الموت”.

الأناضول