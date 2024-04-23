“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال ابنة الراحل ليث شبيلات، ويطالب بالإفراج عن كافة الموقوفين

23 أبريل,2024

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال السيدة فاطمة ليث شبيلات على خلفية مشاركتها في الوقفات الاحتجاجية قرب مسجد الكالوتي في محيط السفارة الصهيونية تنديداً بالعدوان المجرم على قطاع غزة، ورفض تكفيلها بما يشكل اعتداءً على الحريات العامة والدستور.

وقالت اللجنة إن استمرار نهج الاعتقالات التعسفية على خلفية المشاركة في الفعاليات المنددة بالعدوان على قطاع غزة واللجوء لشيطنة الحراك سواء عبر فيديوهات مجتزأة أو عبر وسائل الإعلام المحسوبة على الجانب الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، واللجوء لإصدار أحكام عالية بالسجن على عدد من النشطاء ضمن نهج ترهيب وتخويف المواطنين من المشاركة في تعبيرهم عن مواقفهم، إنما يشكل إساءة للموقف الأردني الشعبي والرسمي في مواجهة حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ 200 يوم ولا تزال مستمرة.

وجددت اللجنة مطالبتها للجانب الرسمي بالإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية هذا الحراك، ووقف العقلية الأمنية في التعامل معه، لما يشكله هذا الحراك من عامل قوة للأردن في مواجهة مخططات المشروع الصهيوني.

 

 

23 أبريل,2024

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