مسيرة شعبية قرب سفارة العدو بعمان، اليوم الجمعة، تطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة ووقف العدوان على غزة

19 أبريل,2024

 

عمان –  انطلقت من أمام مسجد “الكالوتي” في محيط السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية، بعد صلاة الجمعة حملت شعار: “ندعم المقاومة لوقف الإبادة والتهجير”.

وقد طالبت المسيرة بوقف العدوان المتواصل على الأهل في غزة منذ 196 يومًا، ودعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر للتحرك العاجل لوقف حرب التجويع، وإدخال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية.

وجاءت الفعالية بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” (حزبي نقابي)، والحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمون)، ورفع المشاركون في الفعالية الأعلام الأردنية والفلسطينية واللافتات التي تؤكد الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي كلمة لها، دعت أمين عام حزب “العمال” الأردني، رولا الحروب، الحكومة الأردنية لإلغاء اتفاقية (وادي عربة)، واتفاقية الغاز، ووقف العمل على توقيع اتفاقية المياه مع إسرائيل، معتبرة أن “من لا يقف مع غزة اليوم فهو لا يقف مع الأمة أجمع”.

وقالت القيادية في “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن”، إنه “لو كان هنالك موقف عربي موحد ضد العدوان على قطاع غزة لتوقفت الحرب، لكن الأنظمة العربية تكتفي بالأقوال دون الأفعال”.

وأكدت أن “الأحرار الذين يتظاهرون في شوارع الأردن، إنما يدافعون عن الأردن وسيادته ضد الأطماع الصهيونية” بحسب تقديرها. ودعت الحروب لإطلاق سراح كل الموقوفين والمعتقلين نتيجة حراكهم الداعم لقطاع غزة.

وتتجدد المظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، تنديداً بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف المستمر.

19 أبريل,2024

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