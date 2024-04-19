رد هزيل.. إسرائيل تهاجم أهدافاً في إيران التي أعلنت عن اعتراض مسيرات صغيرة بنجاح وبلا أضرار

طهران- أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه “ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة “أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا”.

من جهتها، أفادت وكالة “فارس” للأنباء بأنّ دويّ “ثلاثة انفجارات” سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

وفي التفاصيل، شنت إسرائيل ضربة ضدّ إيران ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها ليل السبت – الأحد الماضي، وأعلنت إيران أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه “ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد، في حين التزم الجانب الرسمي الإسرائيلي بالصمت إزاء الهجوم.

وأكد مسؤول أميركي في إحاطة صحافية أن “الموقع المستهدف ليس نوويا”، وأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران؛ وبحسب المسؤول، فإن الرد الإسرائيلي جاء “محدودا” واستهدف مواقع عسكرية إيرانية.

وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة، حسين داليريان، عبر منصّة “إكس”، إنّ مُسيّرات عدّة “أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا”.

بدورها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن 3 مصادر إيرانية أن “الهجوم الإسرائيلي أصاب قاعدة جوية إيرانية قرب أصفهان”.

من جهتها، أفادت وكالة “فارس” للأنباء بأنّ دويّ “ثلاثة انفجارات” سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان، وأكدت التقارير أنه لا وجود لانفجارات على الأرض في أصفهان وأن الانفجارات كانت من جراء تفعيل الدفاعات الجوية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم، الجمعة، بوجود تقارير عن “انفجارات مُدوّية” سُمعت في محافظة أصفهان وغيرها من محافظات البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

وأكدت التقارير الإيرانية أن “المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر”.

يأتي ذلك في وقت سبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها، نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه “لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية (باستثناء التوجيهات الحالية). إذا كانت هناك تغييرات، فسيتم إبلاغ الجمهور بها على الفور”.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه تم تفعيل مضادات دفاعية بمحافظة أصفهان لإسقاط جسم يحتمل أنه مسيرة صغيرة. وذكرت تقارير أميركية أن واشنطن “على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران”.

وألغيت الرحلات الجوية بمطار الإمام الخميني الدولي بطهران حتى العاشرة والنصف صباحا، وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماع طارئ فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى.

وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لـ3 أهداف في سماء مدينة أصفهان، ولفتت التقارير إلى عدم وقوع أي انفجارات على الأرض في مدينة أصفهان وأن أصوات الانفجارات ناجمة عن الدفاعات الإيرانية.

وبحسب وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية، فقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في عدة محافظات إيرانية بما في ذلك في مدينة تبريز، وسط أنباء عن أصوات انفجارات ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي.

وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الايرانية أنه “تم إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاع الجوي للبلاد”، وأكد عدم وجود “أي دليل حتى الآن، حول الهجوم الصاروخي على أصفهان”.

امتنعت إسرائيل عن التعليق رسميا على الهجوم المنسوب إليها في إيران، فجر الجمعة، رغم تأكيد وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن تل أبيب ردت عبر هذه الضربة على الهجوم الإيراني غير المسبوق قبل أيام.

ورأى محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن الهجوم كان بمثابة رسالة إلى طهران تفيد بقدرة تل أبيب على مهاجمة إيران داخل أراضيها.

كما لم يستبعدوا إمكانية أن يكون الرد المحدود محاولة لطي الحادث، مع سعي الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الأولوية لإبقاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

بن غفير يعتبر الرد: “ضعيف!”

ومن جانبه، كتب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني، المتطرف إيتمار بن غفير منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس الجمعة هي “ضعيف!”، وذلك في أعقاب الضربة الإسرائيلية المحدودة داخل إيران.