توقيف موظف بدائرة الجمارك اختلس 48 ألف دينار خلال أربعة أشهر

18 أبريل,2024

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول 15 يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس.

وفي التفاصيل، استغل الموظف نقله إلى جمرك العمري، حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة أو تلك المتجاوزة مدة الإقامة، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها.

وقد تمكن الموظف من اختلاس ما مجموعه 48 ألفاً ومئتين وخمسين دينارا، خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية في وقت سابق إلى القضاء.

 

18 أبريل,2024

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