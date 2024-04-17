وزارة الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في الإمارات جراء الاحوال الجوية

17 أبريل,2024

 

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إننا لم نبلغ عن أي إصابات بين المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة، نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، مؤكدا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي أوضاع المواطنين الأردنيين في مختلف أنحاء الإمارات، جراء ما تشهده الدولة من أحوال جوية غير مستقرة.
ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية أو وزارة الخارجية في عمان عند الحاجة أو طلب المساعدة.

17 أبريل,2024

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