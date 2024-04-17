“عبادة السامية”.. مجلس النواب الأمريكي يدين اطلاق هتاف “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” في المظاهرات

واشنطن- تبنى مجلس النواب الأمريكي، امس الثلاثاء، قرارا يدين عبارة “من النهر إلى البحر” و” فلسطين حرة” بحجة أنها ” معادية للسامية”، وهي تهمة أصبحت مستخدمة لكل من ينتقد إسرائيل.

وقد صوت المجلس بأغلبية 377 صوتًا مقابل 44 على هذا الإجراء.

وعارض 43 تقدمياً هذا الإجراء إضافة إلى النائب توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) في حين صوتت النائبة مادلين دين (ديمقراطية عن بنسلفانيا) بـ “الحاضر”.

ويأتي القرار، الذي يمتد على خمس صفحات، بعد أشهر من انتقاد مجلس النواب للنائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) في نوفمبر لنشرها مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي إكس يتضمن مقطعًا لمتظاهرين يرددون نفس العبارات.

وصوتت طليب ضد القرار يوم الثلاثاء.

وبينما وصفت طليب العبارة بأنها “طموحة” في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، انتقد مشرعون، غالبيتهم يتلقون تبرعات سخية من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، التفسير باعتباره غطاء للغة تدعو صراحة إلى القضاء على إسرائيل.