القوات المسلحة والهيئة الخيرية الهاشمية تسيران 100 شاحنة مساعدات لغزة ثاني أيام العيد

عمان 11 نيسان (بترا)- انطلقت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، قافلة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة مكونة من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة.

وستعبر 50 شاحنة من خلال جسر الملك حسين و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي جسر الشيخ حسين تمهيداً لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

القافلة التي تضم مواد غذائية متنوعة مثل الطحين والأغذية الجاهزة، جاءت بفضل الجهود الجماعية والتبرعات السخية من الذين أبدوا تضامنهم اللامحدود مع أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة ومنهم السفارة الفرنسية، ووقف ثريد، والهلال الأحمر القطري، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن التبرعات سيتم توزيعها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات شريكة تعمل على الأرض في غزة، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالشكل الأمثل.

وأضاف الشبلي، أن الأردن يعمل ليل نهار، لإيصال المساعدات براً وجواً، وستبقى الجهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وبين أنه مع إرسال هذه القافلة؛ فإن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة يصل إلى غزة 887 شاحنة.

ولفت الشبلي إلى أن الأردن مستمر في تقديم الدعم والمساعدة في الظروف الراهنة، “ونأمل أن تسهم هذه المساعدات بتخفيف الضغوطات عن سكان غزة، وتعزيز الأمن الغذائي في القطاع خلال هذه الأوقات العصيبة.