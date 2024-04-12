إعلام عبري: السنوار يجهد لاخضاع إسرائيل، رداً على دعواتها لحركة حماس بالاستسلام

سبوتنيك عربي

ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن “رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يريد استسلام إسرائيل”.

وأفادت إذاعة “103 إف إم”، صباح اليوم الجمعة، أن “السنوار يرغب في استسلام إسرائيل، وهو سلاح ذو حدين لتل أبيب، بمعنى أنه إما أن تستستلم إسرائيل فعليا لحركة حماس أو يستسلم السنوار ورفاقه في قطاع غزة”.

وأوضحت الإذاعة أن “رئيس حماس في غزة، السنوار، يرفع سقف طموحه ويرفع الثمن بمرور الوقت، خاصة في ظل عدم وجود صفقة لدى الإسرائيليين”.

وفي السياق ذاته، صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه “من المستحيل إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة على القطاع”.

ونقلت إذاعة “ريشت بيت” الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عضو الكنيست عاميت هاليفي، أنه “من المستحيل على الجيش الإسرائيلي إخراج حركة حماس من غزة دون السيطرة الفعلية على القطاع”.

وأوضح عضو الكنيست عن حزب “الليكود” الحاكم، بأنه “كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن تكون له السيطرة على محور فيلاديلفيا وعلى المساعدات والسكان الفلسطينيين ومجريات الحياه في القطاع مثل الوقود”، مضيفا أنه كان على جيش بلاده عدم السماح للفلسطينيين بالهجوم على غلاف غزة، بحسب قوله.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.