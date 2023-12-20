أبو عبيدة: دمرنا للعدو 41 آلية وقتلنا 25 جندياً خلال 72 ساعة، والقسام تبث مشاهد لفعالياتها، اليوم الاربعاء، في قطاع غزة
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جرينتش+2 09:53
 وصول أول شاحنة مساعدات أردنية إلى غزة عبر جسر الملك حسين
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