“نحن نموت كل لحظة وفي وضع لا يطاق”..سرايا القدس تنشر فيديو لمحتجزين صهيونيين يطالبان بإطلاق سراحهما/ شاهدوا

(رويترز) – نشرت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تيليجرام يوم امس الثلاثاء مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.

فقد توجه المحتجزان بنداءات من أجل الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لوقف إطلاق النار وقبول صفقة تبادل للأسرى.

وعرف الرجلان نفسيهما بأنهما جادي موسى وإلعاد كاتسير، وظهرا في مقطع مصور قصير يطالبان فيه بتكثيف الجهود ليتسنى التئام شملهما بأسرتيهما.

وقال موسى وهو ينظر إلى الكاميرا “نحن نموت في كل لحظة. نحن في وضع لا يطاق”. وكان الرجلان غير حليقي الشعر وفقدا بعض الوزن على ما يبدو.

وموسى مزارع يبلغ من العمر 79 عاما تقريبا، وكان قد احتُجز من أحد التجمعات السكنية في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما نفذت حركة حماس هجومها في جنوب إسرائيل.

وقد احتُجز كاتسير (47 عاما) أيضا من تجمع سكني مع والدته، التي أُطلق سراحها لاحقا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن والده قتل.

وبثت حماس يوم الاثنين تسجيلا مصورا قصيرا يظهر فيه ثلاث رهائن إسرائيليين مسنين خطفتهم الحركة خلال هجومها، عندما احتجزت نحو 240 رهينة. ونددت إسرائيل بالتسجيل ووصفته بأنه “إجرامي وإرهابي”.

واتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بوساطة قطر ومصر، وشمل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من غزة مقابل 240 امرأة وقاصرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعض الرهائن الذين بقوا في غزة.