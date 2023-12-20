"نحن نموت كل لحظة وفي وضع لا يطاق"..سرايا القدس تنشر فيديو لمحتجزين صهيونيين يطالبان بإطلاق سراحهما/ شاهدوا
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موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” الأمريكي.. إسرائيل لن تنتصر في غزة، واقرأوا دروس التاريخ في الجزائر وفيتنام وافغانستان
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