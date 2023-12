أبو عبيدة: دمرنا للعدو 41 آلية وقتلنا 25 جندياً خلال 72 ساعة، والقسام تبث مشاهد لفعالياتها، اليوم الاربعاء، في قطاع غزة

ومن جانبها، بثت كتائب عز الدين القسام ، مساء اليوم الاربعاء، مشاهد جديدة لإلتحامها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد ظهر في المشاهد استهداف كتائب القسام لأليات وجنود قوات الاحتلال المتوغلة في محاور خان يونس، حيث حققت إصابات مباشرة بالعدو.

كما التحم مجاهدو القسام مع آليات وجنود العدو في محاور في مدينة مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقد تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح

كما دكت كتائب القسام تحشدات قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف الهاون

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كتائب القسام استهدفت ايضا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة “شواظ” قذائف “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما استهدفت الكتائب 3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

#عاجل فيديو جديد القسام 🔻

صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

– בידינו יצרנו מה שקוטף את ראשכם

– We will continue Killing your Soldiers by our locally manufactured Snipers pic.twitter.com/00ep3kJnMo

— بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 20, 2023