زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، يهدد باستهداف مصالح أمريكا في المنطقة، إذا تجرأت على مهاجمة بلاده

هدد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، باستهداف “المصالح” الأمريكية في المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن تشكيل تحالف بحري لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة له بثها تلفزيون “المسيرة” التابع لجماعة “أنصار الله”، اليوم الأربعاء.

وقال الحوثي: “أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية”.

وأضاف: “لسنا ممن يقفون مكتوفي الأيدي والعدو يضرب… لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي”.

وتابع: “شعبنا قرر عدم الخضوع للأمريكيين وعدم التراجع عن موقفه المبدئي والديني والإنساني”، وفقا لتعبيره.

واعتبر زعيم الحوثيين أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب “لا تلحق ضررا بالملاحة أو التجارة الدولية”.

وواصل: “ما تسعى إليه إسرائيل الآن هو إشراك الآخرين في حماية السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها”.

وانتقد الحوثي عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي قامت بها دول عربية في الآونة الأخيرة، قائلا: “صبرنا على ذلك ولم نستهدفها”.

كما أكد الحوثي أن إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل “حق مشروع” ردًا على الحرب الجارية في غزة.

وتستهدف جماعة “أنصار الله” اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى “المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات”، ويضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.