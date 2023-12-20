جيش العدو يقر اليوم الاربعاء بمقتل ضابط في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، عن مقتل النقيب (احتياط) ليئور سيون، البالغ من العمر 32 عاما من بيت شيمش، والذي يخدم كضابط قتالي في الكتيبة 363، لواء هرئيل (10)، في معركة جنوب قطاع غزة.

ويوم أمس الثلاثاء أقر الاحتلال بمقتل سبعة من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام المعلنة.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وحدة الكوماندوز دوفدوفان، خسرت من جنودها، على يد المقاومة في غزة، أكثر من نصف إجمالي قتلاها منذ إنشائها قبل 38 عاما.

وتعد هذه الوحدة، رأس حربة لجيش الاحتلال، ويقاتل أفرادها، في الظل منذ ما يقارب الأربعة عقود، وحصلوا على أوسمة وشارات شرف على خلفية عمليات سرية، يبقى الكثير منها طي الكتمان والسرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوحدة، خلال 38 عاما، فقدت 18 جنديا، لكنها منذ عملية طوفان الأقصى، خسرت 10 جنود دفعة واحدة، منهم ثلاثة خلال الاشتباكات مع كتائب القسام في العداون البري على خانيونس.

ولفتت إلى أن أحد القتلى يحمل رتبة مقدم بينما الآخرون يحملون رتبة رقيب.

ورأت الصحيفة، أن الوحدة تشارك مع وحدة ماجلان وإيغوز، وهي وحدات نخبة، في معارك خانيونس، وهو مؤشر على ضراوة وصعوبة هذه المعارك.