الأرصاد الجوية: الانقلاب الشتوي وبداية المربعانية بعد غد الجمعة



عمان – يصادف بعد غد الجمعة، موعد الانقلاب الشتوي، وبداية مربعانية الشتاء للموسم الحالي.

وبحسب مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، يبدأ الانقلاب الشتوي عند الساعة 6.27 صباحاً بعد غد الجمعة، حيث تشرق الشمس عند الساعة 7.32 من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 عند الساعة 5.36 مساءً، وبحيث يسجل هذا اليوم اقصر نهار واطول ليل، بواقع 10 ساعات و 3 دقائق نهارا و 13 ساعة و57 دقيقة ليلا.

وقال آل خطاب، مع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم التي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأيام هي أكثر أيام السنة برودة وتتميز عادةً بالبرد الشديد والصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.

وأضاف، هذه الأيام قد تشهد أمطار غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية إلى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، كان آخرها في المربعانية الماضية، حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق اغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.

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