"نحن نموت كل لحظة وفي وضع لا يطاق"..سرايا القدس تنشر فيديو لمحتجزين صهيونيين يطالبان بإطلاق سراحهما/ شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 05:26
الأرصاد الجوية: الانقلاب الشتوي وبداية المربعانية بعد غد الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني