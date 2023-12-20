استشهاد الطفل محمود زغول برصاص العدو قرب بيت لحم/ فيديو

بيت لحم – استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 303 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عاما)، برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم”.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة حوسان وشرعت بتفتيش عشرات المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

بلدة حوسان الان بعد استشهاد الفتى محمود محمد الزعول#الضفة pic.twitter.com/M7zSoIJfpa — Rama Esma3el (@ramaesma3el) December 20, 2023