استشهاد الشاب باسل المحتسب شمال الخليل بزعم محاولة عملية دهس/ فيديو



الخليل – استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرب مفترق بيت عينون شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى محاولة تنفيذه عملية دهس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني في مركبته قرب مفرق “بيت عينون” في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس ما أدى لإصابته بشكل مباشر.

وأعلن لاحقا عن استشهاد الشاب باسل وجية عبد العفو المحتسب (28 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، عند مدخل بيت عينون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول لإصابة داخل سيارة على دوار بيت عينون قرب الخليل.

وعقب محاولة تنفيذ عملية الدهس وإصابة الشاب، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان، وفرضت تشديدات على حركة المواطنين في المنطقة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الشاب باسل المحتسب في الخليل pic.twitter.com/vx30VCQ5Ef — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 20, 2023