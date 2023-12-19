وفد رفيع المستوى من قيادات حماس يزور القاهرة خلال أيام



غزة – كشفت مصادر خاصة لـ “شبكة قدس”، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أن وفدًا من حركة حماس سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر الخاصة التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها خلال حديثها لـ “شبكة قدس”، أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين.

ووفق المصادر فإن وفد الحركة سيضم شخصيات رفيعة من قيادتها حيث يزور القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن الوفد سيصل إلى القاهرة من خارج القطاع حيث سيضم قيادات من الصف الأول لحركة حماس.

وسبق وأن وصل وفد رفيع المستوى من قيادات حركة حماس لمصر برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، حيث ستكون هذه هي الزيارة الثانية منذ بداية الحرب على غزة