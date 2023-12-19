كتائب القسام تجدد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية،وتشتبك مع 12 جندياً للعدو وتوقع قوة إنقاذهم بين قتيل وجريح / فيديو

أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهداف جيب عسكري إسرائيلي شمالي مدينة غزة، وتنفيذ عمليات متفرقة في أكثر من محور قتال، وفق بيان نشرته على منصة تليغرام.

وأوضح البيان أن كتائب القسام نجحت بـ”استهداف جيب صهيوني من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل”.

كما قالت إن عناصرها بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، اشتبكت “مع قوة صهيونية خاصة مكونة من 12 جندياً، بالأسلحة الرشاشة، ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح”.

وأوضحت في بيان آخر أنها “دمرت آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105 بحي الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة، واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها”.

كذلك ذكرت “كتائب القسام” أنها “جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، وأضافت في بيان آخر أنها “أطلقت رشقة صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية تم تجهيزها مسبقاً، إهداءً لأرواح شهداء الضفة الغربية”.

وقبلها أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها جددت، اليوم الثلاثاء، قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على “المجازر الصهيونية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت صفارات الإنذار في جميع مناطق السهل الداخلي، بما فيها تل أبيب الكبرى وريشون لتسيون، وسمعت دوي انفجارات في الضواحي الشرقية والجنوبية لتل أبيب، إلى جانب أصوات اعتراضات صاروخية في سماء مدينة تل أبيب الكبرى، حسبما أوردت قناة “الجزيرة”.

وأكد مراسل الجزيرة سماع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية والجنوبية لتل أبيب، إلى جانب أصوات اعتراضات صاروخية في سماء مدينة تل أبيب الكبرى.

وقال المراسل إن صفارات الإنذار انطلقت في جميع مناطق السهل الداخلي، بما فيها تل أبيب الكبرى وريشون لتسيون.

وتظهر الرشقة أن حماس تحتفظ بقدرات صاروخية بعيدة المدى حتى مع مواصلة إسرائيل حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الـ11، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

وفي السياق، أورد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “حتى بعد 74 يوما من الحرب لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل، وملايين المواطنين يبحثون عن ملجأ”.

وسبق لكتائب القسام أن قصفت تل أبيب أكثر من مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كتائب القسام تنشر مشاهداً لرشقة صاروخية أطلقتها تجاه أراضينا المحتلة تم تجهيزها مسبقًا إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية pic.twitter.com/h154HjPzIH — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 19, 2023

🎥- صافرات الإنذار في "تل أبيب" أثناء استهدافها برشقة صاروخية كانت أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها pic.twitter.com/4odysiK4M9 — عربي بوست (@arabic_post) December 19, 2023