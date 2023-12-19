اعلام العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، ان 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود قد قُتلوا، و48 أصيبوا، خلال الـ24 ساعة الماضية
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المستشفى الاردني في خان يونس يقدم الخدمة الطبية لـ 8492 حالة
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