اعلام العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، ان 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود قد قُتلوا، و48 أصيبوا، خلال الـ24 ساعة الماضية
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جرينتش+2 05:06
المجد للحوثيين الشجعان وهم يعلنون، اليوم الثلاثاء، إن التحالف الذي شكلته أمريكا ضدهم لن يوقف عملياتهم بالبحر الأحمر
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