اعلام العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، ان 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود قد قُتلوا، و48 أصيبوا، خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وسائل الإعلام إن 48 جنديا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ايضا، بمقتل ضابط وجندي من وحدة “ياهلوم” في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس الاثنين، عن مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

وقد عزا الخبير العسكري، اللواء فايز الدويري زيادة عدد القتلى من الضباط الإسرائيليين في قطاع غزة إلى عدم تأهيل الجنود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل الضباط دائما في المقدمة.

ولا يزال القطاع يشهد معارك في الشمال والجنوب يقول الاحتلال إنها الأكثر ضراوة، ويتركز القتال في جباليا والشيخ رضوان والشجاعية شمالي القطاع.

وتدور الاشتباكات الأعنف في خان يونس جنوبي القطاع، وقالت القسام إنها استهدفت آليات بالمنطقة، فيما قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آليات وسط القطاع.

وقال الدويري إن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يضع ضابطا على كل آلية، لأن الجنود ليسوا مؤهلين لاتخاذ قرارات مناسبة في أوقات مهمة، وهو ما أدى إلى مقتل قائد إحدى الكتائب قبل يومين خلال قيادته مجموعة بنفسه في الشجاعية.