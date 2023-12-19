كتائب القسام تجدد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية،وتشتبك مع 12 جندياً للعدو وتوقع قوة إنقاذهم بين قتيل وجريح / فيديو
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جرينتش+2 11:32
“إنه أسوأ عدو لنفسه”.. اندلاع توترات داخل فريق بايدن، بعدما بات يعيش “حالة إنكار” لسنه وقوته الجسدية والذهنية
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