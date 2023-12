بثت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، لقطات مصورة لثلاثة من أسرى الاحتلال، من كبار السن، وهم يناشدون بإطلاق سراحهم حتى لا يقتلوا تحت القصف.

وقال أحد الأسرى، إنه من الجيل المؤسس لدولة الاحتلال والجيش، ولا نعرف لماذا نحن متروكون لغاية الآن ونخاف أن نقتل بسلاح الجو.

وأعرب الأسرى عن استهجانهم لبقائهم حتى الآن في الأسر، وقال أحدهم: “يجب أن تفرجوا عنا بأي ثمن”.

لا تتركونا نشيخ

אל תשליכינו לעת זיקנה

Don't Let Us Grow Old Here pic.twitter.com/hA6rXVc3GE

