مشاهد مُذهلة.. كتائب القسام توقع عدة قتلى وجرحى لدى استهداف جنود العدو وآلياته الحربية شمال قطاع غزة وجنوبه
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جرينتش+2 12:04
الأسد: المقاومة بغزة مرّغت أنف إسرائيل في التراب، وهي اليوم تدافع عن فلسطين وكل الدول العربية بما فيها سوريا
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