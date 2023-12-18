الأسد: المقاومة بغزة مرّغت أنف إسرائيل في التراب، وهي اليوم تدافع عن فلسطين وكل الدول العربية بما فيها سوريا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، إنّ المقاومة الفلسطينية مرّغت أنف “إسرائيل” في التراب على الرغم من كل الدعم المقدَّم إلى “جيشها”، مؤكّداً أن المقاومة تمكنت من كسر الهيمنة الصهيونية على الرواية العالمية، عبر نشر الحقيقة، والتعامل الأخلاقي مع الأسرى.

جاء ذلك ضمن حديث الرئيس الأسد في الشأن السياسي خلال ترؤسه دورة اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث، التي تنعقد لمناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم.

وأضاف أنّ “أكثر ما يُرعب إسرائيل اليوم هو أن يعرف العالم حقيقتها الإرهابية، لذلك فإنّ المعركة هي معركة الحقيقة اليوم”.

وشدّد الأسد على “التمسك بمبدأ المقاومة”، مؤكّداً أنّ ثمن المقاومة هو أقل من ثمن الاستسلام، وأنّ المقاومة اليوم تدافع عن كل الدول العربية، وتدافع عن سوريا أيضاً.

وأوضح الرئيس السوري أن “غزة اليوم تدافع عن فلسطين، وفلسطين تدافع عن سوريا، وفلسطين تدافع عن كل الدول العربية، وكذلك هو الوضع بالنسبة إلى المقاومة في لبنان، التي تدافع عن الجنوب، وتدافع عن كل لبنان، وتدافع عن سوريا، وتدافع عن العرب أيضاً”.

وأضاف أنّ “الانبطاح أمام الأعداء ليس خياراً، وإنما انتحار”.

واكد الأسد أن “ما يتقاطع بين الحرب السورية والحروب في فلسطين وأوكرانيا والصين – بحر الصين الجنوبي وفنزويلا وغيرها، أن كل حروب الغرب، وتحديداً حروب أميركا، تستند في الدرجة الثانية إلى السيطرة على الأرض، لكن في الدرجة الأولى إلى السيطرة على الحقيقة”.

وفيما يلي التسجيل الكامل لكلمة الرئيس الاسد في الجانب السياسي: