استشهاد الفتى راشد العايدي، والشاب يزن الخطيب، والشقيقين محمد وحكمت ملحم، برصاص العدو في مخيم الفارعة/ فيديو

طوباس 18-12-2023 وفا- استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفل وشقيقان، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، تخللها اعتقال شابين.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وأضافت، أن ثلاثة شهداء وصلوا قبل قليل إلى المستشفى، متأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الاحتلال في الرأس، وهم: الشقيقان محمد (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم الساعة التاسعة صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وقد حاصرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم الفارعة، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة في محيط المنزل المُستهدف.

وباستشهاد الشبان الثلاثة والفتى العايدي يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ معركة طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 300، بينهم 71 طفلا.

وتأتي عملية الاقتحام هذه، بعد عشرة أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم، أسفرت حينها عن استشهاد سبعة مواطنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، خلال اقتحام المخيم، وهما: سامر عدنان فايز سرحان، وأحمد محمد فايز سرحان

تغطية صحفية: "قوة من جــيـش الاحـــتـلال ترافقها جرافة تتوجه نحو مخيم الفارعة". pic.twitter.com/ZzAxKdgXsQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2023

تغطية صحفية: "قوات الاحـــتـلال تدفع بتعزيزات عــســكـرية جديدة، نحو مخيم الفارعة". pic.twitter.com/mVlb5wFAK5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2023