جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة، وبما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية هناك إلى 132
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استشهاد الفتى راشد العايدي، والشاب يزن الخطيب، والشقيقين محمد وحكمت ملحم، برصاص العدو في مخيم الفارعة/ فيديو
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