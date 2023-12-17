خليل الحية: نريد وقفاً للعدوان وانسحاباً للاحتلال وبعدها نتحدث عن الأسرى، ومَن يفكر فيما بعد حماس هو يفكر في “وهم”

قال خليل الحية، القيادي في حركة “حماس”، إن اكثر ما يهم الحركة حاليًا هو وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفًا:” نريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة”.

واكد الحية، خلال تصريحات صحفية اليوم الاجد، على رغبة الحركة لتحقيق وحدة الصف بين اهالي في غزة والضفة، مضيفًا:” اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم”.

وتابع:” نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى”، لافتًا أن طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه.

وأردف القيادي بحماس:” نحن كشعب فلسطيني أمام هجوم بربري ونازي وقاس في كل مكان من أرضنا”، مشددًا على ان مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

كما نوه إلى احتياج غزة، يوميا مئات الشاحنات لإغاثة المدنيين المحاصرين حاليًا، لافتا إلى أن إدخال 100 شاحنة يوميًا غير كافية على الإطلاق لإغاثة شعبنا المحاصر في

وأكد أنه بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة”، وقال:” هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء، وخلال أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة”، لافتًا إلى الحديث عن فتح معبر كرم أبو سالم، مشيرا ان من خلاله لابد من إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا.

ووجه القيادي في حماس التحية لكل الأمة وشعوب العالم الحر التي تجوب الشوارع تنديدا بالعدوان الصهيوني الإرهابي.

كما وجه التحية لأنصار الله في اليمن الذين غيروا المعادلة وقال:”ونشكرهم وأقول لهم “استمروا في هذا الطريق”.

كما شكر المقاومة في العراق على مواقفهم الداعمة للمقاومة الفلسطينية، ووجه كل التحية إلى المقاومة في لبنان التي تشغل العدو في جبهة الشمال.

وفي التفاصيل، أعلن القيادي خليل الحية، عن موافقة الحركة لأي مفاوضات تتعلق بالهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن المقاومة لديها الإمكانات للصمود لشهور.

وأضاف «الحية» في تصريحات نقلتها الجزيرة، مساء الأحد، أن العدو لا يهنأ لا في غزة ولا خانيونس ولا الشمال ولا أي منطقة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن حركة حماس تريد وقفا كاملا للعدوان ثم انسحاب الاحتلال من غزة ومن ثم الحديث عن الأسرى، مؤكدا على أن هدف الحركة الأساسي هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وكيفية إغاثته.

وأشار القيادي في حماس خليل الحية، إلى أن المقاومة بخير وصامدة، وأنه لن يرد المقاومة عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني إلا تحرير الأرض والمقدسات.

وجدد «الحية»، التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته.

ولفت إلى أن ما يهم الحركة اليوم هو وقف العدوان وهذه الحرب المجنونة، مؤكدا أن الحركة تريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة.

وشدد على أن اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم، مبينا أن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

وأوضح «الحية»، أن الحركة جزء من الشعب وتطرق كل الأبواب لزيادة المساعدات، غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات لإغاثة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن غزة والضفة وكل فلسطين وحدة واحدة ومن يقرر الحكم هو الشعب الفلسطيني.

وأكد أن طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوق الشعب الفلسطيني.