خليل الحية: نريد وقفاً للعدوان وانسحاباً للاحتلال وبعدها نتحدث عن الأسرى، ومَن يفكر فيما بعد حماس هو يفكر في "وهم"
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جرينتش+2 11:32
خليل الحية: نريد وقفاً للعدوان وانسحاباً للاحتلال وبعدها نتحدث عن الأسرى، ومَن يفكر فيما بعد حماس هو يفكر في “وهم”
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