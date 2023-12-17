جيش العدو يعلن اليوم الاحد مقتل ضابط وجندي في قطاع غزة

القدس – أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته، السبت، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قال متحدث باسم الجيش في بيان، إن “اثنين من مقاتلي جيش الدفاع سقطوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد جوزيف أفنير دوران (26 عاما) وهو يعمل ضمن وحدة التنقل العملياتي، قتل أمس شمالي القطاع”.

وذكر أن “الرقيب شاليف زالتسمان (24 عاماً) وهو جندي في الكتيبة (6623)، قتل أيضا، في معركة جنوبي غزة”.

كما أشار إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين في المعارك بالقطاع، دون تفاصيل.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته خلال المعارك الدائرة في محاور مختلفة بقطاع غزة خاصة في حي الشجاعية، ومخيم جباليا، ومدينة خانيونس.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 453 قتيلا، وفق البيانات الاسرائيلية.

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