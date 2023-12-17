استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم
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جرينتش+2 06:37
انقلاب مُذهل.. استطلاع رأي يكشف ان أغلبية الشباب الأميركي تؤيد “إنهاء دولة إسرائيل وتسليمها الى حماس والفلسطينيين”
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