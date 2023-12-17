انقلاب مُذهل.. استطلاع رأي يكشف ان أغلبية الشباب الأميركي تؤيد “إنهاء دولة إسرائيل وتسليمها الى حماس والفلسطينيين”

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاحد، نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن أغلبية من الشباب الأميركيين بين 18 و24 عاما تتبنى مواقف غير داعمة لإسرائيل بل ومناهضة لها أحيانا.

فقد بيّنت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد هاريس ومركز الدراسات السياسية الأميركية بجامعة هارفارد وشمل ألفي ناخب أميركي من فئات عمرية مختلفة، أن 51% من الشباب من هذه الفئة العمرية يعتقدون أن الحل طويل المدى للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو “إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين”.

وفي حين أن غالبية الأميركيين تدعم إسرائيل في حربها على غزة، بحسب الاستطلاع، إلا أن 67% من هؤلاء الشباب يؤيدون وقفا غير مشروط لإطلاق النار من شأنه أن يُفرج عن المحتجزين في غزة ويترك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن حماس منظمة يمكن التفاوض معها لتحقيق السلام، قال 76% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما إنهم يعتقدون أنه يمكن التفاوض معها.

كما أظهرت النتائج أن غالبية الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما وبين 25 و34 عاما عاما يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وبحسب نفس الاستطلاع، فإن 67% من المستجوبين من هذه الفئة العمرية يرون أن اليهود “ظالمون” ويجب أن تتم معاملتهم كذلك.

كما يعتقد 53% من هؤلاء أنه يجب السماح بالدعوات إلى “إبادة اليهود”، بحسب ما أوردته صحيفة جيرزواليم بوست.

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