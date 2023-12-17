“القسام” تبث مشاهد لتفجير دبابة للعدو شرق دير البلح/ فيديو

بثت كتائب القسام،، اليوم الاحد، مقطع مصورا للحظة استهداف دبابة من طراز ميركافا 4، جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتظهر اللقطات إطلاق قذيفة على الدبابة، وحدوث انفجار بها، وتطاير أجزاء منها، قبل أن تشتعل النيران فيها ويتم تدميرها بالكامل.

يشار إلى أن المعارك في المنطقة الوسطى ومناطق خانيونس جنوب قطاع غزة، تشهد ضراوة كبيرة، وصعوبات أمام الاحتلال، بسبب المقاومة الشرسة هناك.

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كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/XutGHU1J6h — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 17, 2023