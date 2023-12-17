استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم
أهم العناوين
جرينتش+2 12:50
استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني