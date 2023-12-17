استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم

طولكرم 17-12-2023 وفا- أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب جهاد حاتم عمارنة (23 عاما)، اليوم الأحد، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى خمسة شهداء.

وكانت الصحة أعلنت سابقا، عن وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما).

وكان الشابان محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف.

وعرف من بين المنازل التي استهدفت بالقصف في مخيم نور شمس، منزل المواطن اياد المعين، التي تزعم قوات الاحتلال أنه “مطلوب لها”.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بمخيم نور شمس.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، عُرف من أصحابها عائلتا البطة والسعايدة في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في وقت متأخر من مساء السبت، مدينة طولكرم، من الجهة الغربية، مرورا بشارعي المحاكم والسكة، باتجاه شارع نابلس وصولا لمخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستعمرة “عناب” شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال قبل انسحابها، حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.

وأفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيم نور شمس والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة طولكرم، عن الاضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة اليوم الأحد، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.

وارتفعت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 51 شهيدا، وعدد شهداء الضفة إلى 296 شهيدا.

لحظة قصف طيران الاحتلال المسير على مخيم نور شمس في طولكرم للمرة الثانية قبل قليل. pic.twitter.com/JfLA0BMwtv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 17, 2023