وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، والذي تقلد السلطة في الكويت عام 2020 بعد وفاة أخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

فقد قطع تلفزيون الكويت، اليوم السبت، برامجه الاعتيادية وبدأ يبث آيات من القرآن الكريم.

ونعى وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، عام 2020 بولي العهد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت. وتنص المادة 60 من الدستور الكويتي على “يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

سيرة أمير الكويت الراحل

في 7 فبراير/شباط 2006 صدر أمر أميري بتزكية الشيخ الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

الشيخ نواف وُلد عام 1937، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت، وعين في 12 شباط/فبرایر 1962 محافظا لحولي، ثم وزیرا للداخلية في 19 آذار/مارس 1978، كما عين بعد ذلك وزیرا للداخلیة ما بين عامي 1986 و1988.

في 26 كانون الثاني/ینایر 1988 عين وزیرا للدفاع، وعاد لشغل المنصب مرة أخرى في 20 حزيران/یونیو 1990.

وفي 20 نيسان/أبريل 1991 عین الشیخ نواف وزیرا للشؤون الاجتماعیة والعمل، وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1994 عُين نائبا لرئیس الحرس الوطني بدرجة وزیر، ثم عاد إلى التشكیل الوزاري بتاریخ 13 تموز/یولیو 2003 نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة ثم نائبا أول لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003.