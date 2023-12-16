فضائية الجزيرة تدين اغتيال مصورها سامر أبو دقة في غزة

الدوحة – دانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مصورها الزميل سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة، وفقا لبيان وصل “المجد” في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.

وحمّلت شبكة الجزيرة إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء” والاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت شبكة الجزيرة في بيانها بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة الزميل الراحل في غزة وبلجيكا”، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

والزميل المصور أبو دقة أب لثلاثة أولاد وبنت، وهو من مواليد عام 1978 من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، والتحق بالجزيرة في حزيران عام 2004 حيث عمل فيها مصوراً وفني مونتاج.

وأصيب الزميل سامر مساء أمس، وظل ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته إلى جانب الزميل وائل الدحدوح خلال تغطيتهما لقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

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