هزيمة بطعم الفضيحة.. الجيش الذي داهم قطاع غزة بزعم تحرير المحتجزين الصهاينة يُجندل 3 منهم، ويُشعل بذلك ثورة أهاليهم
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فضائية الجزيرة تدين اغتيال مصورها سامر أبو دقة في غزة
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