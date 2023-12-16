العدو يعترف بمقتل 20 جندياً، خلال أسبوع من الرعب، في حي الشجاعية الذي اصبح يُشكّل كابوساً لجيشه المتورط في غزة
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جرينتش+2 10:23
جيش العدو يعلن، اليوم السبت، مقتل إسرائيلية أخرى في غزة، وجندي (سرجنت) قرب الحدود مع لبنان/ فيديو
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