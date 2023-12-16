هزيمة بطعم الفضيحة.. الجيش الذي داهم قطاع غزة بزعم تحرير المحتجزين الصهاينة يُجندل 3 منهم، ويُشعل بذلك ثورة أهاليهم
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تقرير الاستيطان الأسبوعي.. سموتريتش وبن غفير يطوعان الادارة المدنية والشرطة بالكامل لخدمة المستوطنين
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